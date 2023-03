Juliano Cazarré fala do estado de saúde da filha e pede orações: "Dias delicados"

A filha de Juliano Cazarré segue internada no hospital desde a última quarta-feira, 15

Juliano Cazarré (42) atualizou sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de oito meses.

Ela nasceu com uma rara doença e está internada no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, 15. O ator disse que a pequena tem precisado de cuidados especiais.

"Ela tá bem, no hospital, são dias um pouco delicados. Ela tá precisando de muito cuidado, muito medicamento, tem que dar tudo certinho", explicou.

"Tem hora que ela tá um pouquinho melhor, tem hora que ela tá um pouquinho mais incomodada. Acho que ela ficou sentindo os procedimentos, mexeram no pescoço dela pra trocar traqueo, mexeram na barriguinha pra trocar a gastrostomia, onde ela recebe alimento. Precisaram colocar um acesso por onde ela tá recebendo medicamento, que é pelo pescoço. Acho que todos esses locais que mexeram, ela sente dor. Então, [tem que] cicatrizar mesmo esses lugares que foram mexidos e acertar a medicação toda. Ela sentiu", continuou ele.

Cazarré puxou uma oração pela filha e "por todas as crianças que estão em UTI". "Pedimos pela Maria Guilhermina, por todas as crianças que estão em UTI, por todas as crianças na rua, na fila de adoção. Mãezinha do céu, que pela sua intercessão, todas essas crianças encontrem a a cura no dia de hoje e as na fila de adoção encontrem um lar de amor", desejou.

Filha de Juliano Cazarré tem lesões neurológicas após cirurgias: "Prejudicaram funções"

Letícia Cazarré (39) contou que a filha sofreu lesões neurológicas após a sequência de cirurgias que precisou realizar para tratar um problema grave no coração.

"As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição. Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser!", disse.