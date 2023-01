Juliano Cazarré exibe foto inédita com a filha caçula na UTI

Juliano Cazarré surge em momento de carinho com a filha caçula no colo e faz uma oração: 'Dai-nos, Mãe Santíssima, a graça da saúde'

O ator Juliano Cazarré emocionou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto com a filha caçula, Maria Guilhermina, fruto do casamento com Leticia Cazarré. A menina vive no hospital desde o seu nascimento por causa de problemas cardíacos. Ela já fez algumas cirurgias e passou por uma traqueostomia. Atualmente, ela está em um hospital no Rio de Janeiro para ficar mais próxima da família.

Neste sábado, 7, o artista surgiu com a filha no colo em um momento de carinho deles durante o período na UTI. Na legenda, Cazarré fez uma oração pela saúde da filha.

"Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós Vos pedimos que junteis os Vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das Vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Dai-nos, Mãe Santíssima, por vossa intercessão, a graça da saúde e da recuperação da nossa Maria Guilhermina, que é nomeada em homenagem a vós. Que ela cresça e possa viver uma vida com saúde e autonomia, cheia de amor por Cristo, por ti, Santa Virgem , por São José e pela Santa Igreja. Rogai também, Mãe Dolorosa, pelo Brasil", disse ele.

Vale lembrar que Juliano e Leticia têm cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. Ele está de férias da TV desde o fim do remake da novela Pantanal, da Globo.

Leticia Cazarré revela o que ouviu dos médicos sobre a filha caçula

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré fez uma reflexão sobre o que ouviu dos médicos durante um período difícil na internação da filha caçula: “incompatível com a vida”.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela

Logo depois, ela compartilhou o que escreveu na época. "Então, aqui vai: Nunca sabemos o que nos guarda o dia de amanhã, embora a maioria de nós viva com a sensação de poder controlar os acontecimentos. Lembro quando, na faculdade, uma professora nos trouxe um estudo mostrando que 90% da rotina planejada para o dia seguinte não se cumpria do jeito, na ordem e/ou no horário imaginado. 90%!! Como disse o gênio Camões, viver não é preciso. Nos momentos mais difíceis até aqui, sempre procuro lembrar disso. A angústia vem das conjecturas, do que pode acontecer de pior, do quanto ainda teremos que sofrer. Mas por que sofrer antecipadamente, se não sabemos o que vem pela frente? Uma grande amiga hoje me deu o melhor conselho: sofrer cada situação a seu devido tempo, não antes. Ou, como diz São Francisco de Sales, “Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã; o mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-lo”", escreveu.