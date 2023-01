Leticia Cazarré revela o que ouviu dos médicos sobre a filha: 'Incompatível com a vida'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré relembra fase difícil no tratamento da filha caçula, Maria Guilhermina: 'Deus a segurou por um fio'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao relembrar o que ouviu de um médico que cuida de sua filha caçula, Maria Guilhermina. Ela contou que, há algum tempo, a menina passou por uma fase difícil e um médico chegou a dizer que a situação era “incompatível com a vida”.

Sem dar detalhes do que aconteceu com a filha na época, Leticia contou uma reflexão que teve no dia em que teve a notícia sobre a saúde da filha. "Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo.

Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela

Logo depois, ela compartilhou o que escreveu na época. "Então, aqui vai: Nunca sabemos o que nos guarda o dia de amanhã, embora a maioria de nós viva com a sensação de poder controlar os acontecimentos. Lembro quando, na faculdade, uma professora nos trouxe um estudo mostrando que 90% da rotina planejada para o dia seguinte não se cumpria do jeito, na ordem e/ou no horário imaginado. 90%!! Como disse o gênio Camões, viver não é preciso. Nos momentos mais difíceis até aqui, sempre procuro lembrar disso. A angústia vem das conjecturas, do que pode acontecer de pior, do quanto ainda teremos que sofrer. Mas por que sofrer antecipadamente, se não sabemos o que vem pela frente? Uma grande amiga hoje me deu o melhor conselho: sofrer cada situação a seu devido tempo, não antes. Ou, como diz São Francisco de Sales, “Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã; o mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-lo”", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré rebate críticas após o Melhores do Ano

O ator Juliano Cazarré (42) gravou um vídeo nas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após sua participação no Melhores do Ano, da Globo. Ele foi alvo de comentários por ter ficado sério durante a premiação. Ele se defendeu e afirmou que está preocupado com a sua família. "Estranho pra mim ter que gravar isso. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa da política. Eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h", começou dizendo.

"Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvério (o ator Silvério Pereira) e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão política imbecil e tão grande, que não consegue ver nada além de bolsonarismo e PT", desabafou.

"Eu tenho um posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase sobre esse governo aqui. Não quer dizer que concorde com p*rra nenhuma, mas eu não sou de esquerda. Acho caído demais essa história. É muito chato, quem disse que as pessoas estão interessadas na nossa posição política? Isso divide as pessoas, é hora de confraternização", finalizou.