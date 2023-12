Jenny celebra a gravidez de Bia Miranda: ‘Eu sou avó’

Ex-A Fazenda Jenny Miranda se pronuncia após a filha, Bia Miranda, anunciar que está grávida pela primeira vez e rebate os haters

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jenny Miranda surpreendeu ao celebrar a gravidez de Bia Miranda, que é sua filha, mas com quem ela não tem mais contato. A novidade foi revelada por Bia nas redes sociais nesta terça-feira, 12, e a mãe dela fez questão de contar que está feliz com a notícia de que a família vai aumentar.

"O que eu posso dizer? Eu estou fora da internet, não estou entrando muito. Mas eu estou muito feliz. Acabei de ver nas notícias que a Bia está grávida”, disse ela, e ainda contou que sonhou com uma gravidez há pouco tempo. "Eu tive um sonho há umas três semanas que eu falei para o Fábio, que eu estava grávida de gêmeos. Mas eu falei: ‘Não sou eu, é a Bia. A Bia tá grávida’. Para vocês verem como coração de mãe sente, mesmo de longe”.

Então, ela completou: "Eu estou muito feliz. Ela querendo ou não querendo, eu sou avó. Eu estou muito emocionada. Mediante a tantas coisas que estão acontecendo, uma coisa boa, uma benção que está vindo por aí. Eu só desejo felicidade para ela, que Deus abençoe ela, abençoe as crianças. Estou longe, não porque eu não queira, mas porque ela não quer. Vai dar tudo certo. Estou muito feliz”.

Porém, Jenny foi alvo de comentários maldosos e fez questão de rebater os ataques dos haters. "Primeiro, cansei dessa palhaçada. A coitadinha de Taubaté, a vózinha de Taubaté, a mãezinha de Taubaté, a crente de Taubaté. O que vocês têm contra Taubaté? Uma cidade tão linda, tão maravilhosa. Vocês colocam como se fosse a pior cidade do mundo. E outra, quem são vocês para dizer com que eu criei a minha filha? Quem viu a criação da minha filha, tudo que eu lutei nesses 17 anos, porque faz 2 anos quase que eu não vejo minha filha, o que eu lutei por ela, só eu, Deus e quem nos conhece sabe. Vocês ficaram julgando. ‘Ah, não criou a filha, quem dirá o neto?’. Pelo amor de Deus, vocês estão querendo pegar só uma versão da história e acreditar no que vocês querem, vocês preferem acreditar no que vocês querem acreditar”, afirmou.

Jenny Miranda fala sobre sua separação

A ex-A Fazenda Jenny Miranda falou sobre o fim do casamento com Fábio Gontijo em um desabafo nas redes sociais. De acordo com o site Glow News, ela contou o motivo do término ao revelar que ele não aguentou a pressão dos haters na vida deles.

"Eu perdi a única pessoa que estava no meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality… Quando eu saí, ele estava com o nervo a flor da pele e simplesmente já não me queria mais. Um monte de haters xingando ele por minha causa, ele tomando culpa por uma coisa que ele não tinha culpa. Então, ele quis se afastar. Ele já tinha tomado essa decisão, mas eu não sabia. Eu fui pega totalmente de surpresa e fiquei desesperada, estou desesperada", disse ela.

Então, ela citou uma viagem recente deles. "Todo mundo sabe que eu sou muito sozinha, não sou muito de amigos, sou muito quieta na minha. Eu faço meus barracos, sim, quando tem motivo (…). Eu não vou deixar uma mulher dentro do navio beijar meu marido e ficar quieta, sendo que ele estava bêbado, não vou", declarou.