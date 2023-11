Jade Seba encanta ao mostrar o filho mais velho com irmão recém-nascido

A influenciadora digital Jade Seba explodiu o fofurômetro ao mostrar o encontro de Zion com o irmão, Liam

Jade Seba explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos do filho mais velho, Zion, de quatro anos, com o caçula, Liam, que nasceu no último dia 17. Os dois são fruto de seu casamento com o ator Bruno Guedes.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o primogênito da influenciadora digital surge usando uma camisa branca e uma jardineira, enquanto o recém-nascido estava com um macacão vermelho. Já a mamãe optou por um vestido todo branco. Além de fazer carinho e dar um beijinho no irmão, Zion também aparece segurando o pequeno no colo.

Ao dividir os cliques da família completa, Jade falou sobre o amor entre os filhos. "Little Brothers. Se existe amor maior eu desconheço. Acho que vou transbordar a qualquer segundo! Oro pra que vocês sigam sempre assim minhas vidas, juntos, parceiros, cúmplices, companheiros e me ensinando a cada dia mais sobre o amor. Eu amo vocês com todas as minhas forças, meus meninos", declarou a mamãe coruja na legenda.

Os fãs se derreteram com a postagem. "Perfeição", disse uma seguidora. "Muita fofura. Que coisa mais linda", escreveu outra. "Ai meu Deus, quanta foto linda! Quanto amor! Vocês são maravilhosos. Liam veio pra alegrar ainda mais a vida de vocês", falou uma fã.

Confira as fotos:

O nascimento do segundo filho

Um dia após o nascimento do filho, Jade Seba compartilhar as primeiras fotos de Liam nas redes sociais. No feed do Instagram, a influenciadora digital postou as fotos tiradas logo após o nascimento do caçula, e se derreteu. "Seja bem-vindo, Liam! 17/11/2023 vai ser pra sempre um dia inesquecível nas nossas vidas. Foi intenso, foi lindo e foi especial, do jeitinho que Deus já havia deixado preparado para nós", declarou a esposa de Bruno Guedes na legenda. Veja as fotos!