Jade Seba mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido: "Dia inesquecível"

Liam, o segundo filho da influenciadora digital Jade Seba, nasceu nesta sexta-feira, 17

Jade Seba encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar as primeiras fotos do filho recém-nascido, Liam. O menino, fruto de seu relacionamento com Bruno Guedes, veio ao mundo nesta última sexta-feira, 17.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou as fotos tiradas logo após o nascimento do segundo filho, e se derreteu pelo herdeiro. "Seja bem-vindo, Liam! 17/11/2023 vai ser pra sempre um dia inesquecível nas nossas vidas. Foi intenso, foi lindo e foi especial, do jeitinho que Deus já havia deixado preparado para nós", declarou a mamãe na legenda.

Os amigos e fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Ai que lindos!!! Parabéns", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Família linda! Seja bem-vindo, pequeno", escreveu a influenciadora digital Bruna Biancardi. "Lindos!!! Parabéns!!!! Vocês merecem", disse uma seguidora. "Que amor. Parabéns, família linda!", falou uma fã.

Jade e Bruno, vale lembrar, também são pais de Zion, de quatro anos.

Confira as fotos:

O parto

Nas redes sociais, Jade Seba falou sobre o parto do segundo filho. A influenciadora digital contou que o parto foi mais rápido - e doloroso - do que ela esperava. Por volta das 18h40 da noite, a influencer já estava no hospital, mas ainda com o vestido que foi para a maternidade e sentindo contrações. Às 19h28, menos de 50 minutos depois, seu filho caçula já havia chegado ao mundo.

Compartilhando todos os momentos quase em tempo real no seu perfil nas redes sociais, Jade também se mostrou surpresa com a rapidez que tudo aconteceu. "Já pari! Foi muito mais rápido do que eu imaginava, doeu muito mais do que eu imaginava também, mas já está ali com o Bruno [pai do bebê] pesando. Liam nasceu às 19h28. Se vocês achavam o parto do Zion [primogênito] rápido, vocês não imaginam esse", contou ela.