Jade Seba dá à luz seu segundo filho: 'Muito mais rápido do que eu imaginava'

Jade Seba deu à luz a Liam na noite de sexta-feira, 17, e contou detalhes do parto

A influenciadora Jade Seba deu à luz seu segundo filho, Liam! Na noite de sexta-feira, 17, a influencer compartilhou em suas redes socais todos os momentos e contou que o parto foi mais rápido - e doloroso - do que ela esperava. A infleuencer já é mãe de Zion, fruto de seu relacionamento com Bruno Guedes.

Por volta das 18h40 da noite, a influencer já estava no hospital, mas ainda com o vestido que foi para a maternidade e sentindo contrações. Às 19h28, menos de 50 minutos depois, seu filho caçula já havia chegado ao mundo.

Compartilhando todos os momentos quase em tempo real no seu perfil nas redes sociais, Jade também se mostrou surpresa com a rapidez que tudo aconteceu. Aos risos, ela contou aos seguidores:

"Já pari! Foi muito mais rápido do que eu imaginava, doeu muito mais do que eu imaginava também, mas já está ali com o Bruno [pai do bebê] pesando. Liam nasceu às 19h28. Se vocês achavam o parto do Zion [primogênito] rápido, vocês não imaginam esse", contou Jade.

Jade Seba e Bruno Guedes falaram sobre a família

Em entrevista recente à Revista CARAS, Jade Seba e Bruno Guedes contaram sobre a família e a alegria de ter um filho. “É até um pouco clichê, acho que todo pai e toda mãe fala isso, mas é que realmente tudo muda depois que um filho nasce. Sejam as prioridades, os objetivos, os sonhos... Nossa motivação se torna diferente”, reflete Jade, que esteve com a família no Hotel Ort, em Campos do Jordão, onde aproveitou dias de descanso, mas também de muitas aventuras na temporada CARAS Inverno.

“Até hoje olho para o Zion e sinto que a gente sempre viveu junto. Ao mesmo tempo, parece que tudo passou tão rápido, que ainda me emociono ao ver foto dele bebezinho. É algo inexplicável. Com ele, parece que entendo o motivo de estar vivendo. Hoje em dia eu preciso continuar trabalhando, mas o motivo para eu trabalhar é ele, é a minha família”, completa a influencer, que atualmente soma 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais.

E ele contou sobre a paternidade. “Fomos pais muito cedo. Às vezes, olho meus amigos e percebo que os meus interesses já são completamente diferentes dos deles. Minha vida mudou muito, mas sinto que a principal transformação foi quando comecei a entender o pensamento dos meus pais”, emenda Bruno, reconhecido por seus papéis na TV, os de maior destaque interpretando Lucas, em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, da Globo, e Noé, em Gênesis, da RecordTV.