Jade Seba celebra a família: 'Tudo muda com um filho'

Jade Seba e Bruno Guedes contam sobre as mudanças na vida após a chegada do filho, Zion, e curtem temporada de CARAS Inverno em Campos de Jordão

Por Mariana Silva e Pietra Mesquita Publicado em 30/07/2022, às 08h53

Há dez anos, quando começou a carreira como influenciadora digital, Jade Seba (29) não se importava com o fato de não possuir uma rotina profissional e, muito menos, pessoal. “Sempre fui daquelas que adoravam não ter hábitos ou regras. Amava viajar e, por ser bastante workaholic, achava incrível viver trabalhando sem horário regrado e não ter tempo para mais nada. Agora, posso dizer que percebi o quanto isso é importante”, conta ela, que é casada com o ator Bruno Guedes (28), que compartilhava de seu modo de vida. “Me cobrava muito para estar presente”, relembra ele.

Tudo mudou, porém, com a chegada do fofo Zion (3), o primeiro filho do casal, após uma espera bastante planejada. “É até um pouco clichê, acho que todo pai e toda mãe fala isso, mas é que realmente tudo muda depois que um filho nasce. Sejam as prioridades, os objetivos, os sonhos... Nossa motivação se torna diferente”, reflete Jade, que esteve com a família no Hotel Ort, em Campos do Jordão, onde aproveitou dias de descanso, mas também de muitas aventuras na temporada CARAS Inverno. “Até hoje olho para o Zion e sinto que a gente sempre viveu junto. Ao mesmo tempo, parece que tudo passou tão rápido, que ainda me emociono ao ver foto dele bebezinho. É algo inexplicável. Com ele, parece que entendo o motivo de estar vivendo. Hoje em dia eu preciso continuar trabalhando, mas o motivo para eu trabalhar é ele, é a minha família”, completa a influencer, que atualmente soma 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais. “Fomos pais muito cedo. Às vezes, olho meus amigos e percebo que os meus interesses já são completamente diferentes dos deles. Minha vida mudou muito, mas sinto que a principal transformação foi quando comecei a entender o pensamento dos meus pais”, emenda Bruno, reconhecido por seus papéis na TV, os de maior destaque interpretando Lucas, em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, da Globo, e Noé, em Gênesis, da RecordTV.

Durante os dias na charmosa cidade do interior paulista, a família teve a chance de chegar pertinho de animais campestres e ainda trazer à mente boas recordações. “Campos do Jordão tem tantos significados para mim, são tantas lembranças, fases e capítulos da minha vida nesse lugar... Como é bom viver mais um deles com o meu pequeno”, celebra Jade, que, aos poucos, tem buscado cada vez mais equilíbrio entre a maternidade e a carreira.

Dispostos a transformar o dia a dia, o casal entrega que a pandemia teve forte influência para a fase de mudanças. “Foi um momento em que demos uma pausa nos trabalhos e, por incrível que pareça, nos descobrimos ainda melhor como pais. Também nos redescobrimos como casal e é doido ver como nos conectamos rapidamente”, relembra o ator, que passou a ter ainda mais ligação emocional e afetiva com o herdeiro. “Desde quando o Zion nasceu, foi muito difícil para mim, pois eu estava no meio de uma novela e quase não conseguia estar com ele enquanto ele estava acordado. Tínhamos pouco contato no dia a dia. Agora, me cobro muito para que eu seja a melhor versão de pai possível e para que ele cresça com os melhores ensinamentos possíveis”, avalia.

Além da maior intimidade familiar, entre os grandes frutos da nova fase, Jade e Bruno se organizaram para trabalharem juntos e se tornaram empreendedores, usando a mídia como aliada. Atualmente, eles reúnem seus esforços para lançar uma marca de suplementação vitamínica, a Pronto Vitaminas, na qual buscam contribuir com a saúde pública. “Com a pandemia, percebemos o quanto precisamos cuidar de nossa saúde. Nossa ideia é ajudar as pessoas a terem mais acesso a cuidados pessoais de uma forma simples”, conta Bruno. O casal ainda divide o sonho da Honu House, uma locação encantadora em Búzios, no Rio de Janeiro, na qual recebem o público e, principalmente, seguidores e fãs. “Muitas profissões foram afetadas. A televisão foi uma delas... Para manter nossas rendas, tivemos que dançar conforme a música e, por isso, abrimos as portas de nosso refúgio para que mais pessoas pudessem ter uma boa experiência no litoral”, entrega Bruno, aos risos. “Pelo fato de trabalharmos com a internet, acabamos conseguindo integrar todas essas coisas e deixar que a galera que nos acompanha embarque conosco em todas as nossas conquistas. Sentimos que era a hora certa de começar a empreender. Com a pandemia, tivemos muito tempo para reflexão, e foi assim que vieram tantas novidades”, afirma Jade.

Juntos há quase dez anos e oficialmente casados desde o ano passado, Jade e Bruno se dizem mais completos com a chegada de Zion, mas não descartam a possibilidade de aumentar ainda a família em breve. “Tenho vontade de ter outro filho, sim. Até pensamos para este ano, mas acabamos decidindo adiar um pouco... Se­gui­mos dispostos, quem sabe em breve”, diz a influenciadora, aos risos. “Eu sempre quis ser pai jovem, até porque, ter disposição para acompanhar uma criança é bem difícil. Quero aproveitar ao máximo meu filho e sempre disse para a Jade que queria ser pai de dois. Tanto ela quanto eu não somos filhos únicos e eu acredito que ter um irmão, uma companhia, é fantástico”, reflete o ator.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper