Isabella Scherer flagra cena fofíssima do namorado com os filhos gêmeos

A influenciadora Isabella Scherer dividiu com os seguidores uma linda foto do namorado, Rodrigo Calazans, com os filhos, Mel e Bento

Isabella Scherer (26) compartilhou com os seguidores uma nova foto do namorado, Rodrigo Calazans, com os filhos gêmeos, Mel e Bento.

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do MasterChef flagrou uma cena fofíssima onde o modelo curte o carinho e amor dos herdeiros.

No clique, ele aparece deitado na cama com a menina dormindo no peito e o menino encostado em sua perna.

Recentemente, Isabella Scherer contou nos Stories de seu Instagram que retirou os medicamentos que estava tomando para pressão alta. Ela celebrou a retirada dos remédios após ter ficado internada na UTI logo depois de ter dado à luz os filhos gêmeos Mel e Bento.

ISABELLA SCHERER EXPLICA A DECISÃO DE NÃO FURAR AS ORELHAS DA FILHA

Isabella Scherer(26) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 22, para responder algumas curiosidades dos seguidores. Uma fã da vencedora do MasterChef, da Band, quis saber se a atriz iria furar a orelha da filha, Mel, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, e ela explicou que vai deixar a menina decidir no futuro se quer ou não ter a orelha furada.

"Eu tive a orelha furada e eu amei. É que agora eu tô sem brinco, mas eu tenho a orelha toda furada. Se eu fosse ela, eu iria querer que eu furasse a orelha dela. Só que ela não sou eu, então eu não vou furar, vou deixar ela decidir. Qualquer coisa eu levo ela depois", disse a artista, que também é mãe de Bento.

