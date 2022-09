Isabella Scherer explica decisão de não furar a orelha da filha, Mel

A atriz Isabella Scherer revelou aos seguidores que decidiu não furar a orelha da filha, Mel, e explicou o motivo

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 19h18

Isabella Scherer(26) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 22, para responder algumas curiosidades dos seguidores.

Uma fã da vencedora do MasterChef, da Band, quis saber se a atriz iria furar a orelha da filha, Mel, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, e ela explicou que vai deixar a menina decidir no futuro se quer ou não ter a orelha furada.

"Eu tive a orelha furada e eu amei. É que agora eu tô sem brinco, mas eu tenho a orelha toda furada. Se eu fosse ela, eu iria querer que eu furasse a orelha dela. Só que ela não sou eu, então eu não vou furar, vou deixar ela decidir. Qualquer coisa eu levo ela depois", disse a artista, que também é mãe de Bento.

Primeiro registros dos filhos

Isabella encantou ao compartilhar uma sequência de vídeos gravados na maternidade do parto e dos primeiros momentos de vida dos filhos, Mel e Bento. Em clima de nostalgia, a vencedora do MasterChef encantou ao registrar a chegada dos herdeiros, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

"Já tá liberado #tbt ? Nossa semana na @pro_matre foi super intensa… Conhecemos nossos pequenusculos, Bento foi pra UTI Neonatal e eu também acabei indo pra UTI! Por conta de serem gêmeos, eu sempre tive medo deles acabarem indo para UTI", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!