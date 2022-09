Mãe de gêmeos, Isa Scherer conta que tirou remédios para pressão

Campeã do MasterChef Brasil, Isa Scherer fala sobre retirada de remédios para pressão após internação no pós-parto

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 08h56

A campeã da oitava temporada do MasterChef BrasilIsabella Scherer (26) celebrou a retirada dos remédios de pressão três semanas após o nascimento dos herdeiros.

Na manhã desta quinta-feira, 22, a atriz contou nos Stories de seu Instagram que retirou os medicamentos que estava tomando para pressão alta.

Ela celebrou a retirada dos remédios após ter ficado internada na UTI logo depois de ter dado à luz os filhos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, que chegaram ao mundo no dia 29 de agosto.

"Ontem fiquei zoada, tive uma enxaqueca braba o dia inteiro... Mas hoje eu estou bem. E hoje é o dia que eu, oficialmente, tiro meus remédios de pressão, meu primeiro dia sem nenhum", comemorou a chef de cozinha.

Isa explicou que os remédios foram retirados aos poucos: "Eram dois remédios, duas vezes ao dia. A gente tirou primeiro uma dose de um, depois ele inteiro. Depois a gente ficou só com uma dose de um de manhã. E hoje, tchau!", revelou a filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa.

Isabella Scherer conta sobre retirada de remédios de pressão:

Isa Scherer relembra imagens do primeiro momento de vida dos herdeiros

Recentemente, Isabella Scherer compartilhou uma sequência de vídeos gravados na maternidade do parto e dos primeiros momentos de vida dos filhos, Mel e Bento. Em clima de nostalgia, a vencedora do MasterChef encantou ao registrar a chegada dos herdeiros, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans. Na publicação, a influenciadora comentou sobre as dificuldades pós-parto. "Já tá liberado #tbt ? Nossa semana na @pro_matre foi super intensa… Conhecemos nossos pequenusculos, Bento foi pra UTI Neonatal e eu também acabei indo pra UTI! Por conta de serem gêmeos, eu sempre tive medo deles acabarem indo para UTI.", começou ela.

