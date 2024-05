Grávida, Virginia encanta ao mostrar Zé Felipe conversando com a barriga: 'Mexe'

À espera de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, Virginia se derreteu ao filmar o marido 'conversando' com o bebê

À espera de seu terceiro filho, a influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um novo registro fofíssimo do marido, Zé Felipe, conversando com a barriguinha. Filho caçula do casal, José Leonardo está previsto para nascer no segundo semestre deste ano.

Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT gravou o momento em que o cantor surge fazendo carinho no 'bebê'. "Zé, Zezinho, dá um chute aí para o papai ver se você está bem, se sua mãe está te dando comida. Se mexe, acorda, dá um chute aí pra gente ver você, todo mundo querendo te ver", se divertiu o artista.

Em seguida, o papai coruja colocou sua nova música, 'Minha Ex', para o herdeiro ouvir. "Colocando um forrózinho pro Zé", brincou Virginia Fonseca, filmando a barriguinha de grávida. "Olha isso, ele é tão bonzinho que enquanto eu trabalho ele fica quietinho! Aí quando eu tô de boa, ele mexe que mexe", escreveu ela.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe já são pais de duas meninas: Maria Alice, de quase 3 aninhos, e Maria Flor, de 1. O anúncio da terceira gravidez aconteceu em janeiro deste ano, através de uma publicação nas redes sociais do casal.

Grávida, Virginia mostra Zé Felipe conversando com a barriguinha - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe surpreende Virginia com presente especial

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente especial do marido, o cantor Zé Felipe, ao retornar para casa após alguns dias intensos de trabalho. Na manhã desta terça-feira, 21, ela compartilhou nas redes sociais uma foto do buquê de rosas enorme encomendado pelo companheiro.

Em seu Instagram oficial, a mãe das Marias posou ainda dentro do avião da família segurando o presente e se derreteu de amores ao agradecer o gesto carinhoso do esposo. "Já em casa e ontem fui recebida assim no avião: com flores e uma cesta deliciosa. Depois de quatro dias intensos de trabalho, chegar e ser recebida com esse amor é muito gratificante, pois afinal, é tudo por eles: pela minha família", iniciou ela na legenda.

"Até tinha editado a foto e tirado a olheira e algumas espinhas, mas optei por postar sem edição, pois eu realmente estou um monstro [risos]. Exausta, mas feliz! Sensação de dever cumprido! 2024 é nosso, toda honra e glória a Deus! Uma ótima semana para todos nós, amém. Te amo muito, Zé Felipe, obrigada por tudo sempre!", completou Virginia Fonseca.