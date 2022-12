Gabriela Pugliesi é criticada após postar vídeo balançando o próprio filho: 'Perigoso'

Internautas afirmam que Gabriela Pugliesi estava balançando o filho rápido demais

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) postou nas redes sociais um álbum de fotos e vídeos de momentos reais da rotina com o filho, Lion, de um mês de vida, nesta terça-feira, 06.

No entanto, Gabriela chamou atenção dos seguidores e atraiu críticas. No vídeo que abre o álbum, ela balança o filho, aparentemente depois de ser amamentado, e tenta acalmá-lo.

Os internautas notaram que Gabriela estava o balançando rápido demais e o segurando em um ângulo mais inclinado.

Em outra situação, Túlio é visto segurando Lion no alto e o balançando, o que os fãs também reprovaram.

Diversos seguidores passaram a alertar a influenciadora nos comentários. "Evite ficar chacoalhando o bebê novinho assim. Perigoso!", escreveu uma seguidora.

"Não seria bom perguntar para o pediatra do bebê se pode fazer isso com ele nessa idade?", sugeriu uma segunda.

"Isso de balançar o bebê assim é desconfortável para ele. A gente acha que ajuda ficar balançando, mas pelo contrário, só estressa mais os bebês", afirmou uma terceira pessoa.

"Não se balança bebê recém-nascido com essa velocidade e nem nessa altura", complementou uma quarta. Até o momento, Gabriela não se posicionou diante das críticas.

Gabriela Pugliesi revela que o filho pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida

Gabriela Pugliesi revelou que seu filho Lion pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida. Em desabafo no Stories, ela relatou ter tido dias difíceis e aconselhou outras mamães a não receberem visitas se estiverem com bebês recém-nascidos.

"Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos... enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita porque é um vírus muito chato. Ele pegou esse VSR, graças a Deus é um neném muito forte, então o vírus não evoluiu pro pulmão, mas ele teve que fazer aspiração com sonda... É tudo muito mais puxado e tinham várias crianças na UTI da pediatria com vírus, gripe... é muito ruim! Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que a gente passou esses dias", disse.