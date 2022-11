Gabriela Pugliesi surge em momento encantador ao lado do filho recém-nascido: "É ter tudo aqui"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi postou um vídeo ao lado do filho, Lion, e se declarou para o bebê

Gabriela Pugliesi (37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um vídeo encantador ao lado do filho, Lion, que nasceu no dia 2 de novembro.

No registro publicado no feed do Instagram na tarde desta segunda-feira, 14, a influenciadora digital aparace fazendo carinho no herdeiro, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek (37), que está tirando um cochilo.

Ao dividir o momento fofo, Pugliesi aproveitou para se declarar para o bebê. "Eu nem sabia que meu coração tinha capacidade de amar assim. Isso é diferente de tudo. Não se compara a nada nem a ninguém. É ter o mundo todo em mim. É ter tudo aqui", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelo vídeo. "Que coisa linda Gabi! Dá pra sentir o amor daqui", disse uma seguidora. "Coisinha mais preciosa!! Deus abençoe", escreveu outra. "Se prepara! Um amor que não se mede!!! Inexplicável e cada dia maior!!! Lindos vocês", falou uma fã.

Confira o vídeo de Gabriela Pugliesi com o filho:

Detalhes do parto

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para falar sobre o parto de seu primeiro filho, que durou 11 horas. No relato, a influencer falou sobre a sua experiência e explicar para os seguidores todo esse processo, já que ela precisou induzir o parto.

"Minha placenta não estava conseguindo mais mandar os nutrientes necessários para a cabeça do Lion. Como ele já estava perfeito, achamos mais seguro induzir o parto de uma forma natural. Tomei óleo de rícino, que ajuda a entrar em trabalho de parto, e eu virei ele direto na boca. Então, depois de 2, 3 horas eu já entrei em trabalho de parto na fase ativa", contou em um trecho.

