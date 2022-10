Gabriel Jesus excede os limites da fofura ao dar mamadeira para filha

Jogador de futebol Gabriel Jesus aparece ao lado de sua namorada, Raiane Lima, dando de mamar para Helena, de 4 meses

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 16h41 - Atualizado às 17h05

Nesta sexta-feira, 7, o jogador de futebol Gabriel Jesus (25) deixou seus fãs morrendo de tanta fofura ao aparecer nas redes sociais de sua namorada, Raiane Lima (21), curtindo o dia de folga no parquinho com a filha Helena, de apenas quatro meses.

Em seu Instagram, a influenciadora mostrou o atacante do Arsenal, da Inglaterra, dando mamadeira para a pequena. “Dia de parquinho”, legendou a influenciadora nas imagens.

Helena nasceu no dia 24 de maio, fruto do relacionamento de um ano de Gabriel e Raiane. O nascimento foi anunciado pelo jogador em suas redes sociais, tendo acontecido em Londres, às 12h12 do horário britânico.

Veja Gabriel Jesus dando mamadeira para sua filha Helena:

Gabriel Jesus dando mamadeira para filha Helena - Créditos: Reprodução / Instagram



Gabriel Jesus e Raiane Lima mostram passeio no zoológico com a filha, Helena

O jogador Gabriel Jesus e sua namorada, Raiane Lima, levaram a filhinha Helena para um dia no zoológico, e decidiram mostrar em suas redes sociais momentos da pequena encantada com os animais.

“Dia de zoológico com nossa princesa", escreveram na legenda da publicação.