Gabriel Jesus e Raiane Lima mostram passeio no zoológico com a filha, Helena

Nas redes sociais, o jogador de futebol Gabriel Jesus e a namorada dividiram cliques do passeio em família

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 17h00

Gabriel Jesus (25) e Raiane Lima encantaram os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao compartilharem alguns cliques com a filha, Helena, que está com três meses.

O jogador de futebol e a influenciadora digital levaram a herdeira ao zoológico, e mostraram algumas fotos e vídeos da bebê encantada ao ver os animais. "Dia de zoológico com nossa princesa", escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, os internautas se derreteram pelos cliques de Helena durante o passeio. "Família linda", disse uma seguidora. "Ela está uma princesa", comentou outra. "Que amor. Ela curtiu o passeio", falou uma fã.

Helena, vale dizer, completou três meses de vida no dia 24 de agosto e na ocasião o jogador celebrou a data especial ao compartilhar um clique da menina deitadinha, esboçando um sorriso encantador, usando uma fantasia estilosa de Branca de Neve, com uma linda saia de tutu, combinando com um sapatinho branco com um lacinho. "3 meses da nossa Branca de Neve. Papai e Mamãe ama demais."

Confira as fotos do passeio de Gabriel Jesus e Raiane Lima com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAIANE LIMA (@raianelima8)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!