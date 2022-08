Gabriel Jesus celebra 3 meses de vida da filha, Helena

Gabriel Jesus fantasiou a filha, Helena, de Branca de Neve para celebrar a chegada do terceiro mês da herdeira

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 19h20

Nesta quarta-feira, 24, a casa de Gabriel Jesus (25) está em festa! Isso porque a filha do jogador de futebol, Helena, está completando seu terceiro mês de vida. Para celebrar essa data, o papai babão e sua namorada, Raiane Lima, publicaram uma linda foto da pequena em suas redes sociais.

Na imagem, a menina aparece deitadinha, esboçando um sorriso encantador, usando uma fantasia estilosa de Branca de Neve, com uma linda saia de tutu, combinando com um sapatinho branco com um lacinho.

Na legenda, os papais babões se derreteram pela pequena escrevendo: "3 meses da nossa Branca de Neve. Papai e Mamãe ama demais!".

Rapidamente, os seguidores do atleta passaram a comentar no post: "Que linda foto!", disse um. "Feliz três meses neném!", escreveu outro. "Que linda!", falou um terceiro.

Confira a postagem que Gabriel Jesus fez para celebrar o mêsversário da filha, Helena:

Gabriel Jesus mostra como foi seu primeiro Dia dos Pais

Recentemente, Gabriel Jesus compartilhou em suas redes como foi o seu primeiro Dia dos Pais ao lado da filha, Helena e publicou em suas redes sociais uma foto onde ela aparece em meio a natureza, carregando a pequena no colo, enquanto olhava para ela com um olhar apaixonado.

