Fred exibe primeiro gol do filho, Cris, usando a camiseta do Palmeiras: ''Dia histórico para o futebol''

Fred compartilhou em suas redes sociais um momento especial que viveu com o filho, durante uma brincadeira divertida

Neste sábado, 14, Fred (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que flagrou do filho, Cris (10 meses).

O influenciador fez um vídeo do primeiro gol do pequeno, usando a camiseta do Palmeiras, o time do coração do papai.

O apresentador do Desimpedidos publicou em seus stories o momento marcante em sua vida e na do bebê, se mostrando todo emocionado com a situação: "To achando que esse canhotinho vai dar trabalho hein? Esse sorrisinho…", escreveu ele nos clipes.

Já em seu feed, o papai babão publicou um clique onde o pequeno aparece em seu campinho de futebol particular, ao lado de inúmeros brinquedos, que fizeram a vez de jogadores de futebol, enquanto ele aparece no centro do campo, após o gol histórico.

Na legenda, Fred falou com carinho do momento, narrando o gol de uma forma super bem-humorada: "Dia histórico para o futebol: Cris marca seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Num lindo lance contra a zaga do Selva de Vigo, ele deixou o hipopótamo na lama, deu um chapéu na Girafa, mesmo com seu pescoço enorme, e concluiu para as redes do goleiro Popói de pelúcia. O próximo compromisso de Cris é contra a equipe do Baby Shark 04.".

Encantados, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindo!", disse um. "Contrato de milhões!", brincou outro. "Com esse moicano, vai ser o novo Neymar", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Cris, filho de Fred, usando uma camiseta do Palmeiras após fazer seu primeiro gol com a camiseta do Palmeiras:

