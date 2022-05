Fred se derrete ao postar nova foto com o filho, Cris: "O amor só aumenta"

Fred encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho, Cris

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 19h20

Nesta sexta-feira, 13, Fred (33) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique com o filho, Cris (9 meses).

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, o youtuber aparece deitado no chão próximo do filho, que olha fixamente para a câmera.

Na legenda da publicação, Fred se derreteu pelo herdeiro, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade (27). "O maior amor do mundo e ele só aumenta", escreveu ele.

Recentemente, Fred mostrou a felicidade do filho ao ganhar uma piscina de bolinha. Ele compartilhou na internet um mostrando o menino brincando com as bolinhas e falou sobre o presente. "Baby Cris passando no seu feed pra melhorar a sua quarta-feira! Ele sempre amou bola, então o popói resolveu dar esse presente. Ó a carinha dele, tá no paraíso", disse o youtuber.

