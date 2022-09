Fred compartilha fotos ao lado do filho, Cris, e explode o fofurômetro: "Lindeza"

Filho de Fred e Bianca Andrade, o pequeno Cris, esbanjou fofura ao posar em campo de futebol

Na última quarta-feira, 20, o jornalista Fred (33) explodiu o fofurômetro mais uma vez ao exibir uma série de fotos com o filho, Cris, em um campo de futebol, enquanto gravava a Supercopa Desimpedidos 2022.

No seu perfil do Instagram, Fred compartilhou uma série de fotos de Cris, que recentemente completou 1 ano, e ganhou uma festa especial organizada pelo apresentador e por Bianca Andrade.

Nas fotos publicadas pelo jornalista, Cris surgiu com uam camisa do Brasil, e deixou o boné para trás. Em outro registro, o pequeno segura uma plaquinha escrito: "Gol do popói".

Na legenda da publicação, Fred aproveitou para se declarar ao filho: "Minha maior motivação! Eai, será que teve gol do popói na Supercopa?", escreveu.

Veja as fotos de Cris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Desimpedidos (@fred)

Fred exibe momento encantador com Cris

Recentemente, Fred encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho Cris, de apenas 1 aninho. O youtuber publicou alguns registros que fez durante um ensaio fotográfico especial de Dia dos Pais, enquanto combinavam seus looks, já que ambos usavam blusas brancas e calças jeans.

