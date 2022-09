Filho de Viviane Araújo surge desmaiado após mamada e encanta: ''Lindo demais''

Em novos vídeos, filho de Viviane Araújo deu show de fofura ao surgir dormindo no colo da mãe após mamada

Redação Publicado em 22/09/2022, às 08h58

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, deu mais um show de fofura ao aparecer nos stories da mãe. Nesta quinta-feira, 22, a famosa gravou o herdeiro dormindo após uma mamada e encantou ao exibir a carinha dele de sono.

Sentada na cadeira de amamentação do quarto do garoto, a musa de Carnaval apareceu toda feliz ao ver o herdeiro satisfeito após se alimentar.

"Bom dia", desejou ela ao surgir rindo e encantada com o menino. "Lindo demais", falou Viviane Araújo ao gravar o momento cheio de amor com ele.

Amamentando muito, a famosa mostrou que já perdeu peso e conseguiu entrar na calça jeans. Nos últimos dias, ela foi a uma consulta na médica e se surpreendeu ao subir na balança descobrindo quanto já eliminou desde o nascimento do herdeiro.

Recentemente, a musa de Carnaval desabafou sobre os desafios que está enfrentando para amamentar o recém-nascido. Em sua rede social, ela abriu o jogo e contou detalhes de como está sendo sua experiência de mamãe de primeira viagem.

Filho de Viviane Araújo passa dos limites da fofura em suas aparições

Desde sua chegada ao mundo, o filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, vem dando um show de fofura. Nos últimos dias, o pequeno foi flagrado fazendo uma soneca no colo de uma enfermeira em seu quarto e deixou os internautas babando com sua carinha de sono.

Ainda na maternidade, o herdeiro esbanjou muito charme ao surgir todo empacotado. Os registros das primeiras horas de vida do garoto deixaram todos babando.

É bom lembrar que Joaquim nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a famosa emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Durante a gravidez, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!