Filho de Viviane Araújo encanta com look de festa: 'Não aguento'

Ele creceu! Filho de Viviane Araújo encanta ao surgir todo charmoso para curtir festinha; veja

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de quase um ano de vida, deu um show de fofura ao surgir arrumadinho em novas fotos na rede social da mãe. Neste domingo, 09, a famosa compartilhou cliques do herdeiro pronta para curtir uma festinha e encantou ao exibi-lo cheio de charme.

Em pé em seu berço, o pequeno mostrou toda sua simpatia ao aparecer sorrindo para a câmera. Joaquim roubou a cena ao surgir com um look estiloso e cheio de classe. De camisa, gravatinha e até suspensório, ele impressionou com sua beleza.

"Pronto pra curtir a festinha do meu primo Davi", contou Viviane Araújo ao postar as fotos de Joaquim todo arrumado para curtir o evento.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o menino de elogios. "Lindo", admiraram os seguidores. "Não aguento", babaram outros.

Nas últimas semanas, Viviane Araújo fez sua primeira aparição em público após fazer cirurgia. A musa de Carnaval fez algumas mudanças em seu corpo após alguns meses do nascimento do herdeiro.

Leia também:Filho de Viviane Araújo é fruto de inseminação artificial; relembre o processo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Bom gosto! Viviane Araújo investe alto e reforma cobertura em que mora com o marido

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço ficará e deixaram os fãs e seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.

Ainda não há previsão para o término da reforma, mas já é possível ver como o espaço ficará. Veja as fotos aqui.