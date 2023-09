Filho de Viviane Araújo dá show de fofura na escolinha e promete: ‘Aprontar muito’

Viviane Araújo derrete seguidores ao dividir cliques dos primeiros dias de aula de seu filho, Joaquim, fruto do relacionamento com Guilherme Militão

A atriz Viviane Araújo derreteu seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 18! A mamãe coruja compartilhou alguns cliques dos primeiros dias de aula de seu único herdeiro, o pequeno Joaquim, que tem apenas um aninho e é fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viviane abriu um álbum de fotos em que seu primogênito aparece sorridente com o uniforme da creche, um macacão azul muito fofo. Entre os registros, o pequeno mostrou que já está super esperto e apareceu caminhando em direção aos seus novos coleguinhas.

Além disso, Viviane também dividiu uma foto em que Joaquim aparece super concentrado nos estudos com um livrinho na mão. Na legenda, a atriz brincou com a nova etapa na vida do pequeno, e deixou um recado como se fosse seu filho falando: “Tô com cara de que vou aprontar muito na minha escolinha", a mãe coruja se derreteu.

Nos comentários, os seguidores de Vivi não pouparam elogios para o menino e também se derreteram pelo momento fofo: “Tá muito príncipe na escolinha", disse uma admiradora. “Ele nem está gostando! Muito delicia”, outra fã brincou. “Não aguento esses olhinhos de jabuticaba, Viviane!”, exaltou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Na semana passada, inclusive, a musa do Carnaval revelou alguns detalhes da adaptação do pequeno em seus primeiros dias na escolinha: "Foi super tranquilo, tô muito feliz, tenho certeza que meu filho vai ter uma experiência incrível, brincando, aprendendo”, disse a atriz, contente com a nova fase em sua maternidade.

Vale lembrar que os papais de Joaquim tem uma linda história de amor! Viviane e Guilherme eram vizinhos e começaram a trocar olhares de forma despretensiosa. O flerte acabou virando um romance e em maio de 2021 o casal subiu ao altar para trocar as alianças em uma cerimônia luxuosa, um ano antes do nascimento do pequeno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo mostra momentos íntimos com o marido:

Na última quarta-feira, 18, a atriz Viviane Araújo comemorou mais um ano de vida do esposo e pai de seu filho Joaquim, Guilherme Militão. Para celebrar a data especial, a musa do Carnaval compartilhou um vídeo com vários momentos apaixonados com o marido e se declarou com uma homenagem emocionante!