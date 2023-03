Filho de Claudia Raia baba ao ver a irmã engatinhando: ''Que saudade''

Filho de Claudia Raia mostra vídeo da herdeira de Edson Celulari engatinhando e encanta

O filho de Claudia Raia (56) com Edson Celulari (65), Enzo Celulari (25), encantou ao compartilhar um vídeo da irmã caçula, Chiara Celulari (1), fruto do casamento atual do pai com Karin Roepke (39). Nesta quarta-feira, 29, o jovem sentiu saudade da pequena e resolveu mostrar um momento fofo para os internautas.

No registro, a bebê cheia de fofura apareceu engatinhando usando um vestido rosa com estampa de coração. O momento repleto de charme da menina deixou os seguidores de Enzo babando.

"Ai que saudade que eu tô", escreveu o filho mais velho de Claudia Raia. Nos comentários, Edson Celulari admirou o vídeo. "Lindos esses irmãos", falou o ator. "Que boneca", elogiaram os fãs da família.

Chiara Celulari é a primeira filha do ator com Karin Roepke. A pequena nasceu em fevereiro de 2022. No aniversário de um aninho, a herdeira do casal ganhou um festão luxuoso com tema de circo.

Veja o vídeo da irmã de Enzo Celulari engatinhando:

Enzo Celulari encanta ao flagrar o irmão dormindo em cobertor personalizado

O filho mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari, encantou ao compartilhar uma nova foto do irmão caçula, Luca, de apenas alguns dias de vida, dormindo. Nesta terça-feira, 28, ao chegar em São Paulo após viajar para curtir festas em clima de Carnaval, a primeira coisa que o jovem fez foi matar a saudade do bebê.

Em seus stories do Instagram, o filho de Edson Celulari com a atriz publicou um flagra de Luca, seu irmão fruto do casamento da mãe com Jarbas Homem de Mello (53), dormindo em seu berço milionário com seus cobertores personalizados com seu nome e explodiu o fofurômetro.

"Primeira parada de volta em SP", escreveu Enzo Celulari ao exibir o pequeno de olhinhos fechados tranquilo tirando uma sonequinha. Veja as fotos aqui.