Edson Celulari faz festa luxuosa no primeiro aniversário da filha caçula, Chiara

Ao lado da esposa, Karin Ropke, Edson Celulari celebra o aniversário da filhca caçula, Chiara, em festa com tema de Circo

O ator Edson Celulari (64) e a esposa, a atriz Karin Roepke (41), capricharam na organização da festa de aniversário da filha, Chiara, que vai completar um ano de vida no dia 23 de fevereiro. Os papais corujas aproveitaram o feriadão do carnaval para reunir os amigos e familiares em uma festa luxuosa.

Eles organizaram uma celebração com o tema de Circo e usaram fantasias combinando durante o evento. A decoração da festa também chamou a atenção com um bolo enorme e decorado como se fosse uma circo e um grande painel pink.

"O Circo da Chiara tava cheio de amor e alegria! Celebrar o 1º ano de vida da nossa luz foi pura felicidade. Parabéns, filha amada! Nós te amamos", disse ela.

Edson Celulari fala sobre a chegada da filha caçula em sua vida

Edson Celulari comparou a sua experiência de ser pai de dois adultos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), e também de uma bebê de quase um ano, Chiara. "O tempo passou, o mundo se modernizou, algumas coisas retrocederam, mas em relação à paternidade o mais importante é o olhar. Chiara pega um mundo diferente, mas o mesmo olhar atento do pai. Preciso me debruçar igual para tentar ajudar, porque nem sempre a gente consegue, mas temos que tentar prepará-los para enfrentar a vida.Muda o tempo, mas a paternidade continua sendo a mesma, com atenção e particularidade", disse ele à Revista CARAS.

"Estava com muita expectativa antes de o Enzo nascer e bateu uma insegurança, mas quando o peguei no colo sabia como fazer aquilo com naturalidade... Gosto da função de ser pai. E não é simples, porque tem a parte da disponibilidade física, tempo, paciência, repetição e, aos 64, não será diferente. Sou mais seguro como pessoa, mas como pai me sinto igual", declarou.

Por fim, ele contou sobre a personalidade da filha caçula. "Ela é comilona e tem um diálogo constante com o leite da mãe. É simpática, tem empatia, percebe as pessoas ao seu redor, é muito curiosa e tem opinião forte. Ela é pisciana, como o pai!", afirmou.