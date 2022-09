Filha do sertanejo Leandro revela como é a decoração do quarto do filho

Filho do cantor Leandro, Lyandra Costa encanta ao abrir as portas do quarto do filho para revelar como é a decoração do espaço

A médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 1, ao mostrar as fotos da decoração do quarto do filho, José, fruto do relacionamento com Lucas Santos. Ela mostrou como são os móveis do espaço e o enxoval.

Nas fotos, os podem ver o berço de madeira com enxoval banco, a cama de apoio e o trocador. Além disso, o quarto conta com papel de parede com desenhos de palmeiras e uma girafa.

"Pra vocês terem ideia, fui eu quem “desenhei” as roupas de cama, trocador, etc.. e a Isa ia pegando o que eu queria e passando pro pessoal, e tudo saiu muito mais lindo do que eu sonhei", disse ela.

Vale lembrar que o cantor Leandro, da dupla com Leonardo, faleceu em 1998, vítima de um câncer raro.

Veja as fotos do quarto do filho de Lyandra Costa:

