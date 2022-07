Filha do sertanejo Leandro aparece com o filho 'grandão' no colo

Filha do sertanejo Leandro, Lyandra Costa encanta ao posar com o filho recém-nascido no colo e o tamanho do bebê chama a atenção

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 17h40

A médica Lyandra Costa – filha do cantor sertanejo Leandro – explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com o filho, José, de apenas dois meses. Ela apareceu com o bebê no colo em novas fotos feitas em casa e o tamanho do bebê chamou a atenção, já que ele está crescendo rápido.

“Meu neném que não está mais tão pitico assim! Te amo mais que tudo, meu tutu”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs concordaram que o bebê cresceu bastante. “Ele está tão grandão”, disse uma seguidora. “Um neném enorme”, declarou outra.

O bebê é fruto do noivado de Lyandra Costa com Lucas Santos.

Vale lembrar que o cantor Leandro, da dupla com Leonardo, faleceu em 1998, vítima de um câncer raro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LYANDRA (@lyandramotacosta)

Lyandra Costa faz homenagem para o filho

Na reta final da gestação, Lyandra Costa fez um depoimento nas redes sociais sobre a espera pelo nascimento do filho e as mudanças em sua vida.

"Ser mãe pra mim hoje é sentir o amor mais puro do mundo sem nem ter visto o rostinho do filho ainda. É mudar meus hábitos de vida e comer de forma mais saudável por ele. Ser mãe é sentir um turbilhão de emoções quando descobre da chegada de um filho, é descobrir uma força que você nem sabia que existia, por ele. Ser mãe pra mim hoje é querer que meu filho acorde junto comigo pela manhã (como eu sei? Pelos pezinhos dele debaixo das minhas costelas quando está se espreguiçando) pra eu saber que está tudo bem e que ele passou bem a noite. Ser mãe pra mim hoje é orar e abençoar a vida do meu filho desde já, é não deixar que mãos “suspeitas” toquem meu ventre", disse ela.

E completou: "É abrir mão do corpo que tinha, sabendo que pode voltar a ser como era, ou não. Mas tudo bem, o mais precioso está aqui comigo. Hoje pra mim ser mãe é olhar algumas estrias que surgiram e não ligar (tanto) - afinal, meu corpo está sendo a morada do meu filho, e precisou se adequar pra isso também. Durante esses quase 9 meses ser mãe pra mim foi entrar em algumas lojas e ir direto pra sessão de bebês e crianças, foi abrir mão do que eu queria no momento porque o do meu filho é mais importante, mais urgente e mais especial. Ser mãe pra mim hoje ainda é ter medo do que está por vir, com muita insegurança e muita fragilidade. Mas tendo certeza de que o melhor ainda não chegou, que ainda tenho muito o que descobrir sobre ser mãe, sobre o amor de mãe e sobre o maternar - e não vejo a hora. A mamãe te ama incondicionalmente, José. E sei que eu que já te amo tanto, ainda não te amo tudo".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!