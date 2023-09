Filha de Viih Tube passa dos limites da fofura ao tomar café na cama com a mãe: ''Quem aguenta?''

Usando pijama igual ao da mãe, filha de Viih Tube explode o fofurômetro ao aparecer tomando café na cama

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, passou dos limites da fofura nesta terça-feira, 05, ao surgir em um vídeo na companhia da mãe. O registro foi gravado quando a pequena estava deitada na cama com a influenciadora esperando um café no local.

Encostada em uma almofada, a menina surgiu meio sentada e esbanjando sua simpatia. Segurando sua mamadeira, enquanto Viih Tube apareceu tomando seu café na xícara, a garota roubou a cena ao dar uma olhadinha rindo para a mãe.

"Mimadas sim! Gente e essa olhadinha dela pra mim no final, quem aguenta? AAAAAAH NÃO DÁ O VÍDEO MAIS LINDO DA MINHA VIDA FOI ATUALIZADO", babou a ex-BBB ao exibir a pequena cheia de carisma.

Nos comentários, os internautas também não aguentaram tanta fofura. "Não aguento", falou o papai coruja, Eliezer. "Sem estrutura", derreteram-se os internautas. "Linda demais essa menina, misericórdia", exclamaram outros impactados com Lua.

Ainda nos últimos dias, os papais da pequena deram o que falar na rede social com mais um detalhe da intimidade deles. Viih Tube chamou a atenção ao presentear o amado com um carro novinho. Apesar de gostarem de gastar com alguns itens, a empresária revelou o motivo de não comprar roupas de grife para a herdeira.

Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer começaram a namorar em 2022, logo após a participação do empresário no BBB22. Na época, o romance entre os dois não foi muito levado a sério pelos fãs. Só que os dois se apaixonaram, casaram e hoje tem uma filha, a lindíssima Lua di Felice.

É bom lembrar que ela e Eliezer acabaram de pegar as chaves de uma mansão milionária, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.