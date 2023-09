Viih Tube presenteia Eliezer com carro novo: 'Ele merece o carro dos sonhos dele'

Viih Tube resolveu presentear o amado e compartilhou o momento da surpresa em seu Instagram

Viih Tube surpreendeu Eliezer com um presentão daqueles! Nessa segunda-feira, 4, a influenciadora contou em um vídeo que ele vendeu o carro para dar entrada na mansão que comprou no interior de São Paulo que comprou com a amada, então, decidiu presenteá-lo com um carro dos sonhos. Ela fez questão de registrar o momento e compartilhar em suas redes sociais.

Nas imagens, a influencer mostra o momento em que o acordou, com a notícia. Em seguida, eles aparecem em um elevador em direção a garagem e, por fim, ela mostra a surpresa para ele. "Eu vou fazer uma surpresa para ele agora. Quando a gente comprou a nossa casa, ele quis vender o carro dele e eu sempre fui contra e falei que não precisava, mas ele quis mesmo assim".

Ela continua: "É um gesto dele, enfim... Mas sempre achei importante estar com dois carros. Às vezes eu estou com um carro com a Lua, com bebê conforto, que acho mais seguro, e ele em outro...", justificou. "Eu pus na cabeça que iria comprar um carro para ele, já que ele fez esse gesto pela nossa família".

Na legenda, ela completou: “Somos parceiros em tudo e ele merece o carro dos sonhos dele! Nós estamos muito felizes com nosso carro novo! Vamos rodar o mundo juntos agora!", celebrou.

Viih Tube desabafa sobre sair de casa: “Aos pouquinhos”

Viih Tube mostrou que saiu de casa para curtir a noite. Em seu Instagram, a influenciadora surgiu em um festival de música em São Paulo acompanhada de seu marido Eliezer. A filha do casal, Lua, irá completar cinco meses de vida em breve e ficou em casa.

Além de posar para várias fotos no festival, e aparecer abraçada com o marido, a ex-BBB fez um desabafo sobre deixar a filha em casa e sair para curtir o fim de semana. A participante do BBB 21 usava uma blusa preta de manga longa transparente, um colete preto, uma saia verde-escura e meia-calça.

“A mamãe saiu de casa. Pareço plena mas estou me sentindo em uma bolha, ainda olhando a babá eletrônica de 30 em 30 minutos, tá? Mas está sendo importante ter um momentinho de lazer, aos pouquinhos”, escreveu a influencer na legenda da postagem com quatro fotos no evento.