Quanto custou o carro zero quilômetro que Viih Tube deu para Eliezer?

Viih Tube deu para Eliezer um dos veículos mais desejados no momento; ele foi surpreendido nesta segunda, 4

A influenciadora Viih Tube surpreendeu os fãs ao presentear o maridão Eliezer com um carro zero quilômetro. Recém-operado, o ex-BBB ficou em choque ao ganhar o veículo novinho em folha na tarde desta segunda-feira, 4.

Após a publicação do vídeo, fãs ficaram emocionados com o presentão que o bonitão recebeu. Eles também ficaram curiosos: quanto será que ela pagou para presentar o marido com o carrão?

O carro que ela presentou é de uma montadora norte-americana. Do seguimento SUV, ele muito espaço interno e bagageiro reforçado. No Brasil, ele é vendido em duas versões. O modelo de entrada é o RS, que tem uma pegada mais esportiva, detalhes pretos pela carroceria e preço partindo de R$ 210.890. Já a versão topo de linha é a Premier de R$ 228.350, com itens cromados.



Ela mostrou a entrega do carro para Eliezer nesta segunda-feira (4). "Eu vou fazer uma surpresa para ele agora. Quando a gente comprou a nossa casa, ele quis vender o carro dele e eu sempre fui contra e falei que não precisava, mas ele quis mesmo assim". Viih Tuve ainda disse que a ideia é que o veículo sirva para toda a família. "É um gesto dele, enfim... Mas sempre achei importante estar com dois carros. Às vezes eu estou com um carro com a Lua, com bebê conforto, que acho mais seguro, e ele em outro. Eu pus na cabeça que iria comprar um carro para ele, já que ele fez esse gesto pela nossa família".

Casal começou a se relacionar em 2022

Viih Tube e Eliezer começaram a namorar em 2022, logo após a participação do empresário no BBB22. Na época, o romance entre os dois não foi muito levado a sério pelos fãs. Só que os dois se apaixonaram, casaram e hoje tem uma filha, a lindíssima Lua di Felice.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chevrolet Equinox Brasil (@chevroletequinoxbrasil)