Viih Tube nega comprar roupas de grife para a filha: ''Não tenho coragem''

Após mostrar Lua com look grifado, Viih Tube nega comprar itens caríssimos e explica motivo

A influenciadora Viih Tube, apesar de ser milionária, mostrou-se bem consciente quando o assunto é preços e consumo de roupas de criança. Nesta quinta-feira, 17, após compartilhar fotos fofíssimas da filha, Lua, de 4 meses, usando um look de grife, de 2 mil reais, ela esclareceu que não foi ela quem comprou a peça.

Em seus stories, a ex-BBB escreveu que os itens grifados da herdeira são presentes, pois, ela não tem coragem de comprar roupas de alto valor. Segundo Viih Tube, ela não vê muito sentido em adquirir alto tão caro que será usado por pouco tempo, afinal, bebês estão em constante crescimento.

"As pessoas veem essas roupinhas de grifa na Lua e pensam que a gente que comprou", deu risada. "Gente, sempre é presente de alguém, porque não tenho coragem de comprar uma roupa tão cara pra ela perder em um mês usando. Posso ter o dinheiro, mas não tenho a vontade", explicou seu pensamento sobre o assunto.

É bom lembrar que ela e Eliezer acabaram de pegar as chaves de uma mansão milionária, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer emociona Viih Tube com festa de aniversário surpresa

Viih Tube ganhou uma festa surpresa de Eliezer e se emocionou ao ver o que o companheiro havia preparado para ela me um restaurante. Nos stories de seu Instagram, o pai de Lua mostrou a reação da amada, que até chorou ao ver os amigos no local.

A ex-BBB posou sorridente junto da mesa do bolo e ganhou homenagem dele. "Consegui enganar! Feliz aniversário meu amor! Te amooooo demais da conta! Que você goste muito dessa surpresa", escreveu Eli em seus stories.

O casal, que completou um ano juntos na última semana, teve o seu primeiro encontro onde a festa surpresa foi realizada. Vale lembrar que no ano passado, Eliezer também surpreendeu Viih Tube em seu aniversário, com uma cabana no meio do nada completamente decorada para o casal. Neste dia, ele também lhe pediu oficialmente em namoro.

Confira alguns registros da festa:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram