Filha de Tays Reis e Biel ultrapassa os limites da fofura em novas fotos: ''Cheias de poses''

Pietra, filha de Tays Reis e Biel, fez caras e bocas para a câmera da mãe e derreteu o coração dos internautas

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h17

Tays Reis (27) deixou os seguidores com o coração quentinho ao compartilhar novas fotos da filha, Pietra (3 meses), fruto do seu relacionamento com Biel (26). A cantora fez vários registros da herdeira, que explodiu o fofurômetro.

De body rosa-claro, a pequena posou para a câmera da mamãe coruja e derreteu o coração de todos ao exibir a sua gostosura com sorrisos e caretas.

"BOM DIAAAA! Ela começando a semana cheia das poses kakaka", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores da família não demoraram muito para lotarem os comentários de elogios. "Que gostosura", disse Jojo Todynho; "Ela é uma delícia! Eu não aguento com as poses e as bochechas", "É muita fofura pra uma neném só", "Que delícia de sorriso", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

TAYS REIS E BIEL PRESENTEIAM FILHA COM CARRO ELÉTRICO

Tays Reis (27) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o primeiro Dia das Crianças da filha, Pietra (1 mês), fruto de seu relacionamento com Biel (26). No feed do Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques em família e mostrou alguns presentes que a herdeira ganhou na data especial, inclusive um carro rosa. Em um dos registros, a bebê aparece sentada no banco do veículo, entanto os papais babam por ela.

"Chegou a nossa vez de comemorar o dia das crianças, ao lado da nossa baixinha! Cada data comemorativa é uma experiência nova para esses papais de primeira viagem! Viva ao nosso futuro! Feliz dia das crianças", se derreteu a mamãe coruja, que também mostrou o bolo decorado que a filha ganhou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!