Filha de Tays Reis e Biel ganha carro de presente no 'Dia das Crianças'

Tays Reis encantou os seguidores ao mostrar a filha, Pietra, com seu brinquedo novo

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 17h07

Tays Reis (27) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o primeiro Dia das Crianças da filha, Pietra (1 mês), fruto de seu relacionamento com Biel (26).

No feed do Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques em família e mostrou alguns presentes que a herdeira ganhou na data especial, inclusive um carro rosa. Em um dos registros, a bebê aparece sentada no banco do veículo, entanto os papais babam por ela.

"Chegou a nossa vez de comemorar o dia das crianças, ao lado da nossa baixinha! Cada data comemorativa é uma experiência nova para esses papais de primeira viagem! Viva ao nosso futuro! Feliz dia das crianças", se derreteu a mamãe coruja, que também mostrou o bolo decorado que a filha ganhou.

Confira as fotos de Pietra com Tays Reis e Biel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Banho na filha

Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece dando banho em sua filha, Pietra. Nos registros, o cantor surgiu sorridente mostrando a bebê na banheira, enquanto ele e Tays Reis jogavam água no corpo da herdeira e limpavam seus ouvidos. Depois, o artista ainda mostrou a pequena chorando um pouco antes de trocá-la.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!