Biel explode o fofurômetro ao surgir dando banho na filha, Pietra: "Que lindeza"

O cantor Biel postou uma sequência de registros dando banho na filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com Tays Reis

Alerta fofura! Biel(26) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece dando banho em sua filha, Pietra (1 mês), fruto de seu relacionamento com Tays Reis (27).

Em seu perfil no Instagram, o cantor surgiu sorridente mostrando a bebê na banheira, enquanto ele e a cantora jogavam água no corpo da herdeira e limpavam seus ouvidos. Depois, o artista ainda mostrou a pequena chorando um pouco antes de trocá-la.

Na legenda da publicação, Biel se derreteu pelo momento. "Ó eu tentando escrever alguma legenda… nem consigo descrever esse momento! Obrigada, meu Deus!", escreveu ele. Tays também falou sobre o banho da filha nos comentários. "Só Deus sabe o show que da só pra vestir a roupa. Mamãe ama assim mesmo", confessou ela.

Os fãs se derreteram pelos registros. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "Que família mais linda. Que Deus abençoe", falou uma fã. "É fofura demais", comentou mais uma.

Recentemente, Tays surgiu nas redes sociais combinando o look com a filha. Para a ocasião, mãe e filha usaram pijamas com estampa de vaquinha e derreteram o coração dos fãs. "Acordamos assim hoje kkkkkk Bom diaaaaaaaa!", escreveu a artista.

