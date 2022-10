Biel faz tatuagem com desenho do rosto da filha, Pietra

Biel exibe detalhes da sua nova tatuagem para homenagear a filha, Pietra: 'Sucesso'

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 12h14

O cantor Biel (26) eternizou na pele o rostinho de bebê de sua filha, Pietra (3 meses), fruto do casamento com a cantora Tays Reis (27). Nesta segunda-feia, 17, o artista mostrou os detalhes da tattoo que fez na parte de trás de sua coxa.

Ele fez um desenho do rosto da filha sorridente e com um laço com o detalhe da inicial do nome da bebê. “Tattoo preferida atualizada com sucesso! Ainda bem inchada e machucada, mas o resultado já impressionante demais!”, disse ele na legenda.

Nos comentários, Tays Reis se derreteu pela homenagem do amado para a herdeira. “Essa é a mais linda de todas”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Banho na filha

Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece dando banho em sua filha, Pietra. Nos registros, o cantor surgiu sorridente mostrando a bebê na banheira, enquanto ele e Tays Reis jogavam água no corpo da herdeira e limpavam seus ouvidos. Depois, o artista ainda mostrou a pequena chorando um pouco antes de trocá-la.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!