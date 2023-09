Biah Rodrigues leva filha para visitar maternidade de bonecas: 'Adotando minha netinha'

Casada com o cantor sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues levou a filha, Nanda, para um passeio mágico

Biah Rodrigues levou a filha para visitar a Dolls Maternity, primeira maternidade de bonecas hiper-realistas localizada em Orlando, nos Estados Unidos. O ambiente hospitalar oferece a possibilidade de escolher os traços físicos do "bebê". O local conta com recepção, avental para ter acesso ao berçário, luvas e máscaras similares às assépticas.

Com a ajuda da Biah, Nanda, de quase 2 anos, mediu, pesou, ouviu o coração do bebê e montou a certidão de nascimento. Tudo muito mágico! A pequena ficou encantada com as bonecas e escolheu uma com lookinho rosa e olhos abertos. Ela batizou batizou a "sua filha" de Nenê. "Tarde das meninas hoje na maternidade. Adotando minha netinha", disse a mulher do cantor sertanejo Sorocaba na rede social.

Filha de Biah Rodrigues com cantor Sorocaba ficou encantada ao visitar maternidade de bonecas (Divulgação)

Theo, primogênito de Biah, ficou na ala dos brinquedos com a avó paterna e completou a coleção de brinquedos da Patrulha Canina.

Biah Rodrigues abre o jogo sobre casamento com Sorocaba

Recentemente, Biah Rodrigues esclareceu que consultou Sorocaba antes de expor a traição sofrida por ela durante a gravidez do primeiro filho, Theo, de 3 anos. Segundo a modelo, o artista lhe deu "carta branca" para falar sobre o caso para um grupo de mulheres durante a conferência cristã de uma igreja de Campinas, em São Paulo.

Na época, Biah se recuperava de complicações de uma plástica no nariz e apresentava sintomas de covid-19. "Quando fui convidada para compartilhar o que Deus havia feito na minha vida, Ele me direcionou no que eu falaria. Então sentei com meu marido e falei: 'Amor, posso compartilhar tudo isso aqui?'. [...] Ele me deu carta branca e me encorajou. Ficou orgulhoso com a quantidade de mulheres impactadas pelo testemunho", afirmou.

Biah fez ainda uma reflexão. "Isso aconteceu no início do nosso relacionamento. E hoje fico pensando, se eu tivesse aberto mão da minha família, hoje não teria presenciado a transformação que Deus fez", avaliou a influenciadora.