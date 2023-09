Com cliques em família, Biah Rodrigues homenageia Sorocaba em seu aniversário

A influenciadora digital Biah Rodrigues prestou uma bela homenagem para Sorocaba nas redes sociais

A modelo Biah Rodrigues usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando. O artista completou 43 anos de vida nesta sexta-feira, 15.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos ao lado do amado e também dos dois filhos do casal, Theo, de três anos, e Fernanda, de 1 ano, e se declarou para ele na legenda da publicação.

"Hoje foi o dia que o Senhor escolheu pra você meu amor, uma data tão cheia de significados e que vem ressignificando a cada ano. Quero honrar a sua vida aqui e dizer que você e um ser humano diferente, seu coração não cabe aí dentro, por isso Deus te escolheu, porque você carrega Dele, você é marcado...", começou ela.

Depois, Biah rasgou elogios para Sorocaba. "Meu marido, bondoso e muito amável, o sacerdote e protetor do meu lar. Você é um excelente pai, e se preocupa em criar memórias e eu amo isso. Eu amo sua vida. Eu amo você...", acrescentou.

A mulher do cantor sertanejo completou a postagem contando que eles não vão poder comemorar a data juntos, devido a agenda de shows. "Não estaremos juntos hoje, mas receba todo amor que você merece passando pelo nosso Brasil, que Deus te abençoe e te proteja por onde for... Feliz aniversário da sua família", finalizou.

Nos comentários, Sorocaba também se declarou para Biah. "Você é incrível meu amor! Somos um hoje e eternamente", escreveu o artista, que se casou com a modelo em dezembro de 2019, em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.

Confira a homenagem:

Aventura em motorhome luxuoso

A influenciadora digital Biah Rodrigues e o cantor sertanejo Sorocaba colocaram o pé na estrada! A modelo usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos detalhes do motorhome de luxo que o casal reformou, que antigamente era um caminhão, para poder viajar com a família toda. "Obrigada Jesus, pela oportunidade de realizar mais um sonho,que possamos viver momentos inesquecíveis em família, ressignificando memórias e criando novas", escreveu.