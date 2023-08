Biah Rodrigues e Sorocaba se aventuram ao pegar estrada em motorhome luxuoso

Influenciadora Biah Rodrigues e o cantor sertanejo Sorocaba transformaram caminhão em motorhome de luxo

Nesta sexta-feira, 4, a influenciadora digital Biah Rodrigues e o cantor sertanejo Sorocaba colocaram o pé na estrada! A modelo usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos detalhes do motorhome de luxo que o casal reformou, que antigamente era um caminhão, para poder viajar com a família toda.

“Obrigada Jesus, pela oportunidade de realizar mais um sonho,que possamos viver momentos inesquecíveis em família, ressignificando memórias e criando novas”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo, Biah e Sorocaba aparecem conhecendo o interior do caminhão, que se tornou uma verdadeira casa. Com sofá, televisão, cozinha, camas, banheiro, o novo motorhome da família está pronto para qualquer viagem.

“Como ficamos muito na estrada, precisamos de uma casa sobre rodas e [por isso] a ideia do motorhome foi amadurecendo. Fomos ensaiando há muito tempo e eu precisava de uma mulher assim pra falar: 'Agora tem que acontecer'. E aconteceu”, explicou Sorocaba.

Esposa de Sorocaba reage após vídeo sobre traição: 'Não foi para envergonhar ninguém'

No final do mês de julho, Biah Rodrigues usou suas redes sociais para falar sobre um vídeo no qual diz que foi traída por Sorocaba. Nos stories do Instagram, ela contou que a traição aconteceu em um momento de vulnerabilidade há cerca de três anos e que decidiu perdoar para construir a sua família. “Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para que? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido. Então entra lá e assiste”, disse ela.

E completou: “Foi há três anos, eu estava com o Theozinho na barriga, veio uma fase de vulnerabilidade, mas eu falo isso com muito amor, muita propriedade, bem resolvida, bem decidida. Eu escolhi lutar pela minha família e o testemunho é de edificação. Que esse testemunho possa alcançar outras famílias e outros lares. Óbvio que existem situações e situações”. Por fim, ela afirmou que o seu casamento está muito bem hoje em dia. “Continuem repostando para que o testemunho possa alcançar mais famílias e possam ver que existe sim um Deus que restaura família, não existe um coração que Jesus não possa alcançar. Minha família está maravilhosa, meu casamento nunca foi tão maravilhoso”, declarou.