Esposa de Sorocaba reage após vídeo sobre traição: 'Não foi para envergonhar ninguém'

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues revela se quer que os fãs assistam ao vídeo em que conta que já foi traída pelo marido: 'Eu escolhi lutar'

A influenciadora digital Biah Rodrigues apareceu nas redes sociais para explicar a repercussão do vídeo no qual diz que já foi traída pelo seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba. O vídeo ganhou visibilidade nos últimos dias quando foi repostado nas redes sociais. Agora, ela contou que quer sim que os fãs assistam ao seu testemunho sobre o adultério para terem o seu exemplo de perdão ao marido.

Nos stories do Instagram, ela contou que a traição aconteceu em um momento de vulnerabilidade há cerca de três anos e que decidiu perdoar para construir a sua família. “Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para que? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido. Então entra lá e assiste”, disse ela.

E completou: “Foi há três anos, eu estava com o Theozinho na barriga, veio uma fase de vulnerabilidade, mas eu falo isso com muito amor, muita propriedade, bem resolvida, bem decidida. Eu escolhi lutar pela minha família e o testemunho é de edificação. Que esse testemunho possa alcançar outras famílias e outros lares. Óbvio que existem situações e situações”.

Por fim, ela afirmou que o seu casamento está muito bem hoje em dia. “Continuem repostando para que o testemunho possa alcançar mais famílias e possam ver que existe sim um Deus que restaura família, não existe um coração que Jesus não possa alcançar. Minha família está maravilhosa, meu casamento nunca foi tão maravilhoso”, declarou.

Hoje em dia, Biah e Sorocaba são pais de Theo, de 3 anos, e de Fernanda, de 1 ano.

Biah Rodrigues assume que perdoou traição de Sorocaba pic.twitter.com/RNQdT2xVxQ — Mariana Morais (@moraismarianam) July 29, 2023

