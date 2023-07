Em culto, esposa do cantor Sorocaba revela traição durante momento delicado

Durante culto, esposa do sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, assume que perdoou após traição durante gestação e doença

Um vídeo da influenciadora digital Biah Rodrigues viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Durante um culto evangélico, a modelo confessou que foi traída pelo marido, Sorocaba, durante um momento delicado de sua vida.

Casados desde 2019 e pais de Theo, de 3 anos, e de Fernanda, de apenas um aninho, a ex-Miss contou sobre a crise que enfrentou no casamento em 2020, enquanto se recuperava de complicações de uma plástica no nariz e sintomas de covid-19.

Muito emocionada, Biah fez o desabafo durante um culto para mulheres, a conferência cristã Ouse Sonhar, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, que aconteceu no último dia 19.

"Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilita, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei 'E agora? Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada", revelou ela.

Em 2020, chegou a ser divulgado que Sorocaba estaria há alguns meses trocando mensagens com uma estudante de arquitetura e urbanismo.

A influencer ainda disse que após a descoberta da traição, voltou para sua cidade natal, foi aconselhada por pastores, decidiu perdoar o sertanejo e retomar o casamento. "Voltei para a minha casa, de onde jamais deveria ter saído dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu, mas a mulher sábia está em construção a cada dia", declarou.

Biah Rodrigues e Sorocaba fizeram um curso no meio gospel, e ela contou que foi um presente dele. "Ele tem uma agenda muito extensa. Para eu conciliar, eu pedi de aniversário. Falei 'Amor, meu aniversário está chegando, e eu gostaria muito de fazer um curso. Você não me dá isso de presente?'. Ele tirou um dia da agenda, os pastores vieram de Brasília e fizeram um intensivão com a gente".

Confira:

FAMOSOS: Durante culto, Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, revela que foi traída pelo sertanejo enquanto estava doente mas perdoou. pic.twitter.com/5eHDdNXBlQ — CHOQUEI (@choquei) July 29, 2023

Biah Rodrigues impressiona ao celebrar formatura na web

A influenciadora digital Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, usou as redes sociais para anunciar que acabou de se formar! Recentemente, a modelo compartilhou uma foto em que aparece de beca, sem dar detalhes da instituição de ensino.

Em seu perfil no Instagram, a ex-Miss e mãe dos dois filhos do sertanejo publicou um clique toda sorridente anunciando a formatura. "Obrigada, Jesus", escreveu Biah ao legendar a postagem. Nos comentários, os seguidores se mostraram surpresos com a revelação do curso escolhido pela influencer, já que anteriormente ele havia revelado que estava cursando Medicina Veterinária.