Esposa do sertanejo Sorocaba impressiona web ao celebrar formatura: ''Virar pastora''

Influenciadora Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, surpreende ao comemorar formatura e revela que pretende voltar com outro curso

A influenciadora digital Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, usou as redes sociais para anunciar que acabou de se formar! No último domingo, 23, a modelo compartilhou uma foto em que aparece de beca, sem dar detalhes da instituição de ensino.

Em seu perfil no Instagram, a ex-Miss e mãe dos dois filhos do sertanejo publicou um clique toda sorridente anunciando a formatura. "Obrigada, Jesus", escreveu Biah ao legendar a postagem. Nos comentários, os seguidores se mostraram surpresos com a revelação do curso escolhido pela influencer, já que anteriormente ele havia revelado que estava cursando Medicina Veterinária.

"Parabéns vida… te amo", se derreteu Sorocaba. "Não sabia que você fazia Teologia. Pensei que era veterinária. Parabéns", disse uma seguidora, que recebeu uma reposta de Biah: "Pretendendo voltar, eu amo o agro!". "Nossa que lindaaa! Parabéns! Lindo ver o que Deus fez na sua vida!", parabenizou outra. "Só falta virar 'pastora'", comentou uma terceira. "Parabéns pela sua formatura em Teologia, um dos cursos mais top de se fazer, conhecer muito mais das escrituras bíblicas", falou mais um.

Confira a formatura de Biah Rodrigues:

Filhos de Biah Rodrigues e Sorocaba roubam a cena fantasiados

A influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques dos filhos, Theo, de três anos, e Fernanda, de um ano e seis meses, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando Zor.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as crianças surgem sorridentes, fantasiados como o palhaço Patati: o primogênito está com um macacão igual ao do personagem, enquanto a caçula usa um vestido. "Minha dupla de patati's, um amor que passou do Theo pra Nanda… Aí aconteceu igual com irmão mais novo?", escreveu a mãe coruja.