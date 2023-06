Filhos de Biah Rodrigues roubam a cena ao surgirem fantasiados: "Lindos demais"

Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, encantou os fãs ao mostrar Theo e Fernanda fantasiados de Patati

A influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 15, ao compartilhar uma sequência de cliques dos filhos, Theo, de três anos, e Fernanda, de um ano e seis meses, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as crianças surgem sorridentes, fantasiados como o palhaço Patati: o primogênito está com um macacão igual ao do personagem, enquanto a caçula usa um vestido.

A mamãe coruja explicou que o filho sempre foi apaixonado pelos palhaços Patati e Patatá, e passou esse amor para a irmã. "Minha dupla de patati's, um amor que passou do Theo pra Nanda… Aí aconteceu igual com irmão mais novo?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com os cliques. "Eles são lindos demais", disse uma seguidora. "Tão fofos", escreveu outra. "Que lindeza. Quanto amor essa dupla de Patati's", falou uma fã. "Que lindo ver o cuidado e amor que o Theo tem com a Nandinha", comentou mais uma.

Confira as fotos de Theo e Fernanda Fantasiados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Festa luxuosa do filho

Recentemente, Biah Rodrigues dividiu com os seguidores das redes sociais novas fotos da festa luxuosa de aniversário do filho mais velho, Theo, que completou três anos de vida. No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou o aniversariante e a irmã caçula, Fernanda, brincando os personagens Mickey e Minnie, tema da festa.

Na legenda, Biah agradeceu pela vida de Theo. "Ainda sobre ontem, em uma das fotos quando estávamos agradecendo pela vida do Theo, recordamos toda vida uterina dele, que não foi nada fácil, mas Jesus nos capacitou, e hoje podemos contar nosso testemunho e celebrar a vida #theo3anos", disse a mamãe coruja.

