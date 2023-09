Biah Rodrigues curte o dia em parque de diversões com o marido e os filhos

A modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os fãs ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família

Biah Rodriguesencantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem em família. Ela está em Orlando, nos Estados Unidos, curtindo as férias com o marido e os dois filhos.

No feed do Instagram, a modelo e influenciadora digital mostrou Sorocaba, que faz dupla com Fernando, e os herdeiros, Theo, de três anos, e Fernanda, de 1, aproveitando o dia em um parque de diversões.

Para o momento de lazer, o primogênito do casal surgiu de bermuda e camisa. Já a caçula, surgiu com um vestido da Minnie, rosa e vermelho, além de dois lacinhos no cabelo. Em outro momento, ela apareceu usando uma tiara com as orelhas da personagem.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que lindeza essa menina", escreveu outra. "Família linda! Que Deus continue abençoando vocês", comentou uma fã. "Que fofos", falou mais uma.

Na última sexta-feira, 15, Sorocaba completou 43 anos e Biah fez questão de homenagear o amado nas redes sociais. "Hoje foi o dia que o Senhor escolheu pra você meu amor, uma data tão cheia de significados e que vem ressignificando a cada ano. Quero honrar a sua vida aqui e dizer que você e um ser humano diferente, seu coração não cabe aí dentro, por isso Deus te escolheu, porque você carrega Dele, você é marcado...", escreveu ela em um trecho da declaração.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Esposa de Sorocaba reage após vídeo sobre traição

A influenciadora digital Biah Rodrigues apareceu nas redes sociais para explicar a repercussão do vídeo no qual diz que já foi traída pelo seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba. Nos stories do Instagram, ela contou que a traição aconteceu em um momento de vulnerabilidade há cerca de três anos e que decidiu perdoar para construir a sua família.

"Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para que? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido... Foi há três anos, eu estava com o Theozinho na barriga, veio uma fase de vulnerabilidade, mas eu falo isso com muito amor, muita propriedade, bem resolvida, bem decidida. Eu escolhi lutar pela minha família e o testemunho é de edificação. Que esse testemunho possa alcançar outras famílias e outros lares. Óbvio que existem situações e situações", disse ela em um trecho. Confira a declaração completa!