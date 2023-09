Filha caçula de Juliano Cazarré volta para a UTI. Entenda o que aconteceu

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela o que aconteceu para a filha Maria Guilhermina voltar para a UTI

Neste domingo, 10, a filha caçula de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina, voltou a ser internada na UTI de um hospital. A mãe dela foi quem deu a notícia nas redes sociais ao relatar os últimos acontecimentos na vida da família.

Leticia contou que a filha acordou com febre e estava fazendo muito esforço respiratório. Assim, a família decidiu chamar uma equipe médica para avaliar a bebê e ela foi levada para o hospital.

“Chegamos em casa ontem às 23h, depois de 10h de viagem. À noite, das 23h às 5h, Madalena acordou gritando cinco vezes! Às 5h, a portaria ligou para liberar o carro que vinha buscar o Cazarré para filmagem de O Auto da Compadecida 2. Às 5h50, Juliano me acorda porque a técnica pediu para avaliarmos Guilhermina. Ela não passou bem à noite, minha mãe ficou um tempo com ela de madrugada e, de manhã, ela acordou com febre e muito esforço respiratório”, disse ela.

Grávida do sexto filho, Leticia Cazarré fez sua mala e foi acompanhar sua filha caçula ao hospital.

Na semana passada, Juliano Cazarré participou do programa Encontro, da Globo, e falou sobre a evolução da filha Maria Guilhermina, que nasceu com um problema cardíaco e passou por cirurgias em seu primeiro ano de vida.

“Ela está bem, está super fortinha, se recuperando bastante. A gente acredita que essa CIA podia estar deixando passar uma micro bolha ou coágulo para o cérebro. Desde que fechou, ela não teve mais nenhuma intercorrência. Ela está se desenvolvendo bem. Ela tem uma consciência muito grande do que está acontecendo. Ela ri muito, dá várias gargalhadas, é uma indicação de que tem uma atividade cognitiva. Ela tem que ganhar capacidade motora, ganhar mais forca para segurar a cabeça. Ela faz fisioterapia três vezes por dia. Ela não precisa mais de oxigênio, ela tem o traqueostomia e usa o respirador para expandir o tórax. Ela recebe a comida pela gastrostomia, que é um botãozinho que fica na barriga. A gente tem esperança de que ela vai correr e estudar, mas ela vai precisar de auxilio por muitos anos”, contou.

Como Juliano Cazarré e Leticia anunciaram a sexta gravidez?

Juliano Cazarré e Leticia anunciara a sexta gravidez no dia 6 de setembro de 2023. Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram. Na gravação, os dois estão sentados em um sofá, e o ator coloca vinho apenas em sua taça. Em seguida, Leticia pega uma caixa e fica bastante emocionada. Ela então mostra o teste de gravidez com o resultado positivo.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.