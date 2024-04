Fernanda Paes Leme mostra primeira foto com a filha recém-nascida em casa

Após deixar a maternidade, a apresentadora Fernanda Paes Leme surgiu em um clique fofíssimo abraçadinha com filha, Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está radiante desde a chegada de sua filha, Pilar. A pequena, fruto de seu noivado com Victor Sampaio, nasceu em uma maternidade em São Paulo na última quarta-feira, 17, com 50 cm e três quilos e 325 gramas.

A herdeira da famosa conheceu a casa da família pela primeira vez no domingo, 21, logo após receber alta. Esbanjando alegria, Fernanda usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da entrada da bebê na residência.

Em uma das imagens publicadas, a recém-nascida aparece na cadeirinha sendo segurada pelo pai enquanto entram em um elevador. Já no início da manhã desta segunda-feira, 22, a mamãe coruja surgiu abraçadinha com a filha na cama.

Na foto, Fernanda Paes Leme mostrou a bebê bem quietinha, deitada em seu peito. Recentemente, a apresentadora compartilhou algumas imagens fofíssimas de Pilar, ainda na maternidade.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a pequena segurando um dedo da mamãe, que se derreteu com o momento de conexão com a herdeira. "De mãos dadas e coração em festa", disse a artista na legenda da publicação.

Victor Sampaio e Fernanda Paes Leme com a filha - Foto: Reprodução / Instagram

No início de abril, Fernanda Paes Leme anunciou que escolheu a amiga Giovanna Lancellotti para ser madrinha de Pilar. Nas redes sociais, a apresentadora postou um vídeo mostrando como convidou a atriz para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

A mamãe começou mostrando os itens para a amiga, depois, pediu para ela abrir uma caixinha de joia, que estava com um pingente escrito "dinda". Emocionada, Lancellotti abraçou o casal. "Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda", disse ela na legenda.

Pai de Fernanda Paes Leme publica declaração para a neta

Neste sábado, 20, o pai de Fernanda Paes Leme, Álvaro José, usou as redes sociais para publicar uma declaração emocionante à neta Pilar, primeira filha da atriz. O comentarista esportivo compartilhou um registro do encontro com a bebê, que nasceu nesta semana.

"Pilar, você veio para mexer com nossas vidas. Fiquei sem reação ao te ver pela primeira vez , fiquei perdido com você pertinho de mim. Ah! Seja bem-vinda, minha netinha, e o vovô está aqui para fazer as suas vontades. Conte comigo! E não conte nada para a @fepaesleme ou o @victorasampaio. Esse será um segredo só nosso. Bem-vinda! Te amo", escreveu o narrador na legenda da publicação.