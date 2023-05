Fabiula Nascimento explode o fofurômetro ao flagar sorriso dos filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento se derreteu ao compartilhar um momento descontraído com os gêmeos, Roque e Raul

Na manhã desta quarta-feira (10), a atriz Fabiula Nascimento (44) encantou a web ao mostrar um flagra dos gêmeos, Roque e Raul, com um sorrisão no rosto.

Os herdeiros, que completaram um aninho recentemente, surgiram todos felizes nos braços da mamãe coruja ao posarem para as lentes da câmera. Com carinhas de sono, as crianças derreteram os titios de plantão."Manhã", legendou ela.

O registro explodiu o fofurômetro entre os seguidores que logo reagiram através dos Stories na conta oficial do Instagram da artista.

Vale lembrar que os meninos são frutos do relacionamento de Fabiula com o ator Emílio Dantas (40), que estão juntos desde 2016, quando se conheceram nos bastidores das gravações da novela "Segundo Sol", da TV Globo.

