Emílio Dantas encanta ao passear de bicicleta com os gêmeos: “Manhã!”

Atriz Fabíula Nascimento derrete a web ao mostrar Emílio Dantas passeando de bicicleta com os pequenos

A atriz Fabíula Nascimento (44) deixou a web encantada ao publicar uma foto dos filhos na manhã desta segunda-feira, 17. Na ocasião, os pequenos Roque e Raul, ambos com um ano, surgiram andando de bicicleta com o pai, o ator Emílio Dantas (40).

Na imagem, a mamãe coruja se derreteu ao flagrar o companheiro passeando com os herdeiros em uma bicicleta especial. No momento em família, o intérprete do personagem Theo na novela Vai na Fé, da TV Globo, surgiu bem à vontade usando uma bermuda estampada, camiseta preta, chinelo e boné.

Já os pequenos encantaram os internautas ao surgirem com looks combinando e um capacete de proteção azul para o momento de aventura. "Manhã", escreveu a artista na legenda do clique que mostrava as crianças se divertindo com o pai.

Vele lembrar que, recentemente, Fabiula Nascimento encantou ao compartilhar um clique pra lá de especial ao lado da linda família curtindo o domingo de Páscoa.

VEJA O STORY DE FABÍULA NASCIMENTO:

Foto: Reprodução/Instagram

Fabiula Nascimento revela quem é quem entre os filhos gêmeos idênticos

Fabiula Nascimento mostrou mais uma vez que é uma mamãe coruja! Nas redes sociais, a estrela fez selfies com os gêmeos, Roque e Raul, e colocou na legenda os nomes de cada um deles. Na foto com Roque, ela mostrou o filho com uma camiseta branca e apareceu observando o bebê. “Roque delícia”, disse ela.