Fabiula Nascimento e Emílio Dantas encantam fãs ao passear com os gêmeos: “Lindos!”

A atriz Fabiula Nascimento surpreende fãs ao posar em foto inédita com o marido e os filhos; confira!

A atriz Fabiula Nascimento (44) encantou os seguidores ao compartilhar um clique pra lá de especial ao lado da linda família. Curtindo o domingo de Páscoa, 09, ela posou ao lado do maridão, o ator Emílio Dantas (40), que interpreta o Theo na novela Vai na Fé, da Globo, e dos filhos do casal, Roque e Raul, de apenas um aninho.

Na imagem fofíssima de derreter o coração, os papais corujas aparecem esbanjando alegria, com um sorriso de canto a canto ao posarem com os gêmeos no colo. “Feliz Renascimento famílias!”, escreveu Fabiula na legenda da postagem publicada em seu Instagram oficial.

Nos comentários, fãs e amigos dispararam elogios para a família: "Feliz Páscoa, meus amores", disse Emanuelle Araújo. "Coisa linda essa família aí", elogiou outra. "Eu amo vocês", declarou Mari Bridi.

Vale lembrar que o galã da Globo d Fabíula Nascimento estão juntos desde 2016.

Ainda recentemente Fabiula Nascimento mostrou para os internautas que aproveitou a manhã para descansar e se divertir com os herdeiros na mansão da família, localizada no Rio de Janeiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FABIULA NASCIMENTO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Filhos gêmeos de Fabiula Nascimento roubam a cena em passeio com a mãe

A atriz Fabiula Nascimento foi flagrada em um momento encantador enquanto passeava pelo Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de 1 ano, frutos do casamento com o ator Emilio Dantas.

Na ocasião, a mamãe coruja abriu o sorrisão ao ver que estava sendo fotografada pelos paparazzi. Já as criançasroubaram a cena com tanta fofura.