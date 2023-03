Bebê / Família

Filhos gêmeos de Fabiula Nascimento roubam a cena em passeio com a mãe

Fabiula Nascimento é flagrada em passeio ao ar livre com os filhos gêmeos, fruto do casamento com Emilio Dantas, e mostra que os meninos já estão enormes!

Fabiula Nascimento curte passeio com os filhos gêmeos, Roque e Raul - Fotos: Marcelo / AgNews