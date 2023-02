Fabiula Nascimento revela quem é quem entre os filhos gêmeos idênticos

Fabiula Nascimento mata a curiosidade dos fãs e apresenta cada um dos filhos gêmeos individualmente em posts nas redes sociais

A atriz Fabiula Nascimento (44) é uma mamãe coruja e sempre postou fotos nas redes sociais para registrar o crescimento dos filhos gêmeos, Roque (1) e Raul (1), frutos do casamento com o ator Emilio Dantas (40). Porém, ela costuma registrar os bebês juntos e os fãs ficavam confusos sobre quem é quem. Então, a artista matou a curiosidade dos internautas e compartilhou uma foto individual com cada filho para apresentá-los.

A estrela fez selfies com os dois bebês e colocou na legenda os nomes de cada um deles. Na foto com Roque, ela mostrou o filho com uma camiseta branca e apareceu observando o bebê. “Roque delícia”, disse ela.

Logo depois, Fabiula registrou um momento com Raul, que apareceu sem camiseta em um dia de sol. A mamãe coruja surgiu dando um sorriso enquanto o bebê fazia careta. “Raul cremoso!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Roque e Raul já completaram um ano de vida e ganharam uma festa encantadora. Os pais corujas celebraram a vida dos filhos com uma festa ao ar livre e com fantasias inspiradas na história de O Mágico de Oz.

"Festa festa festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações! Obrigada a todos que estiveram conosco,brindando a vida dos nossos pedaços: Raul e Roque. Filhos, vocês são muito amados! Que emoção", disse ela ao mostrar a foto da festa.